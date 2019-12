Angela Merkel heeft vrijdag voor het eerst in haar veertienjarige periode als bondskanselier een bezoek gebracht aan het concentratiekamp Auschwitz in Polen.

"Wat er in Auschwitz is gebeurd, dat kan een mens zich niet voorstellen", zei Merkel ter afsluiting van haar bezoek tijdens een toespraak. "Het is belangrijk om de daders duidelijk te blijven benoemen, dat zijn wij Duitsers. Dit moet herinnerd blijven worden. Auschwitz is een vast onderdeel van onze nationale identiteit."

Ook zei Merkel dat in deze tijd "fundamentele waarden van de democratie onder druk staan", omdat er nog steeds mensen zijn die de Holocaust ontkennen. "We moeten ons verzetten tegen mensen die erop uit zijn om mensen met een andere religie of van een andere herkomst te schaden."

Merkel trad in de voetsporen van haar voetgangers door als bondskanselier het concentratiekamp te bezoeken. Eerder bezocht zij wel al andere concentratiekampen en ontmoette zij overlevenden van Auschwitz.

Duitsland doneert 60 miljoen euro

Samen met de Poolse premier Mateusz Morawiecki kreeg Merkel een rondleiding door verschillende delen van het kamp. Ook plaatsten zij een krans bij de zogenoemde dodenmuur en hielden zij een minuut stilte op deze plek waar duizenden mensen, voornamelijk Poolse politieke gevangenen, werden doodgeschoten.

De bondskanselier was uitgenodigd door de Poolse Auschwitz-Birkenau Foundation die vrijdag tien jaar bestaat. Duitsland heeft 60 miljoen euro gedoneerd, zodat de organisatie de plaats kan onderhouden waar de nazi's in de Tweede Wereldoorlog hun vernietigingskamp hadden. Hiermee is Duitsland de grootste donateur van het fonds.

Polen is nog altijd de grootste financier van het Auschwitz-museum als geheel. In 2018 kwam 20 procent van het budget van de Poolse regering.

Morawiecki en Merkel plaatsen een krans bij de dodenmuur. (Foto: Reuters)

Antisemitisme in Duitsland afgelopen jaren toegenomen

In Auschwitz zijn ongeveer 1,1 miljoen mensen omgebracht. De meesten van hen waren Joden. Tegenwoordig zijn er een museum en herdenkingsmonument gevestigd ter nagedachtenis aan slachtoffers van de Holocaust.

Tijdens haar tijd als bondskanselier deinsde Merkel er nooit voor terug om toe te geven dat Duitsland zich schuldig heeft gemaakt aan de wreedheden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook heeft zij zich regelmatig uitgesproken tegen antisemitisme. Het aantal geweldsincidenten tegen Joden in Duitsland is in de laatste jaren telkens toegenomen.

Ter afsluiting van haar bezoek aan concentratiekamp Auschwitz gaf Merkel een toespraak. (Foto: Reuters)