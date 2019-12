De angst in Sydney groeit vanwege aangewakkerde bosbranden ten noorden van de Australische stad. Door een sterke wind zijn de verschillende bosbranden vrijdagavond (lokale tijd) samengekomen tot "een gigantische vuurzee", meldt persbureau Reuters.

Al een week lang wordt Sydney geteisterd door rook en rondvliegend as. Hierdoor kleurt de lucht overdag oranje. In verband met de giftige stoffen in de rook krijgen forensen het advies om speciale maskers te dragen. Mensen die in de buitenlucht werken, wordt aangeraden thuis te blijven.

Sommige bosbranden in de buurt van Sydney zijn "te groot om te blussen", schrijft de Australische weerdienst Bureau of Meteorology op Twitter.

Niet alleen mensen in Sydney worden door de bosbranden bedreigd. Volgens de brandweer kunnen de branden zich verder verspreiden richting het oosten, een dichtbevolkt gebied.

Meer dan 680 huizen in de as gelegd

Sinds het uitbreken van de bosbranden in november, zijn ten minste vier mensen omgekomen. Meer dan 680 huizen zijn in de as gelegd. Door de droogte en harde wind is het lastig om de branden onder controle te krijgen.

In 2009 werd Australië ook al geteisterd door bosbranden. Toen werden in de staat Victoria duizenden huizen verwoest en kwamen 173 mensen om het leven.