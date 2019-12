Vluchtelingen in Griekse migrantenkampen krijgen niet de juridische hulp en juiste informatie die zij nodig hebben om een eerlijke asielprocedure te doorlopen. Dat meldt hulporganisatie Oxfam Novib vrijdag op basis van onderzoek met haar partner, de Griekse Raad voor Vluchtelingen (GCR). Nieuwe Griekse maatregelen zouden de toegang tot hulp nog moeilijker maken.

Volgens Oxfam Novib zitten duizenden mensen vast in overvolle vluchtelingenkampen, die riskeren terug te worden gestuurd naar levensgevaarlijke landen omdat ze geen toegang krijgen tot een eerlijk proces voor asiel. Een op de vijf asielzoekers in Griekenland krijgen een advocaat door de staat aangewezen. Op de Griekse eilanden is die verhouding een op vijftig.

De problemen worden volgens Oxfam erger als gevolg van nieuwe maatregelen die de Griekse overheid wil nemen, waarbij de grootste migrantenkampen op de eilanden Lesbos, Samos en Chios worden gesloten. Deze kampen worden vervangen door gesloten centra, waarmee Griekenland de migrantenstroom beter wil kunnen verwerken.

Oxfam meent dat dat deze centra in principe 'detentiecentra' worden, waar asielzoekers nog moeilijker aan juridische hulp kunnen komen.

Eén van de kampen die moet sluiten is Moria op Lesbos. Dit is met vijftienduizend migranten het grootste migrantenkamp van Griekenland. Griekenland huisvest in totaal ongeveer 70.000 migranten, waarvan velen Syrische vluchtelingen zijn die de burgeroorlog in hun thuisland hebben ontvlucht.

Uit eerder onderzoek van Oxfam Novib bleek al dat honderden kwetsbare vluchtelingen, minderjarigen, zwangere vrouwen en slachtoffers van geweld op de Griekse eilanden aan hun lot worden overgelaten. Zij zouden door "gebrekkige processen en onderbezetting" niet de bescherming krijgen die zij nodig hebben.