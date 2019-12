Iran gaat ondanks kritiek van meerdere Europese landen door met de ontwikkeling van ballistische raketten, zo meldt het land donderdag. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland uitten eerder deze week hun zorgen over het raketprogramma in een brief aan VN-Veiligheidsraad.

Iran wordt er door de drie Europese landen van beschuldigd raketten te ontwikkelen die in staat zijn kernkoppen te vervoeren. In de brief wordt de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, opgeroepen de veiligheidsraad hierover te informeren.

Het Iraans raketprogramma vormt volgens de landen een gevaar voor de internationale veiligheid. Daarnaast zijn de activiteiten niet in lijn met het nucleaire akkoord dat Iran vier jaar geleden sloot met de Verenigde Staten, het VK, Rusland, China, Frankrijk en Duitsland.

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar bekendmaakte afstand te nemen van de afspraken, trok Iran zich gedeeltelijk terug uit het akkoord. De Europese Unie streeft ernaar de deal te behouden.

Iran: Raketprogramma onderdeel van defensie

Iran heeft donderdag aangegeven zich niets aan te trekken van de kritiek uit Europa. Het programma heeft volgens de autoriteiten niets te maken met de nucleaire activiteiten van het land. Het is onderdeel van defensie, zeggen ze.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif heeft de actie van de Europese landen veroordeeld. Hij zegt dat het VK, Duitsland en Frankrijk niet moeten buigen voor "Amerikaans pestgedrag".

Sinds de VS uit het akkoord is gestapt, lijdt de Iraanse economie onder Amerikaanse sancties die opnieuw zijn opgelegd. Iran meent dat de Europese landen niet genoeg hebben gedaan om de economie van het land te beschermen tegen de sancties van de VS.

'Iran plaats raketten in onrustig Irak'

The New York Times meldde eerder op donderdag dat Iran de onrustige situatie in Irak gebruikt om stiekem ballistische raketten in het buurland te plaatsen. Dit meldt de krant op basis van bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendienst en het leger.

De VS heeft onder meer vanwege de verslechterde relatie met Iran veertienduizend extra troepen in het Midden-Oosten gestationeerd. Volgens The New York Times kunnen de in Irak geplaatste raketten een gevaar vormen voor de Amerikanen en hun bondgenoten.