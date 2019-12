Het Poolse Hooggerechtshof heeft donderdag beslist dat de raad voor de rechtspraak (KRS) en de nieuwe tuchtkamer partijdige rechterlijke organisaties zijn.

Eerder waren er al twijfels over de onafhankelijkheid van de rechterlijke organisaties vanuit het Europees Hof. Het Hof bepaalde uiteindelijk vorige maand dat het Poolse Hooggerechtshof uiteindelijk moest beslissen over de onafhankelijkheid van de rechterlijke organisaties.

De KRS heeft als belangrijkste taak het benoemen van rechters en staat dus los van de rechters zelf. Veel Poolse rechters verzetten zich al een tijd tegen de wens van de conservatieve partij PiS (Prawo i Sprawiedliwosc, ofwel Recht en Rechtvaardigheid), die probeert controle te krijgen over de gerechtelijke organisaties in Polen. De uitspraak van het Hooggerechtshof is een grote overwinning voor deze rechters.

De PiS heeft de laatste jaren geprobeerd meerdere hervormingen door te voeren binnen de rechterlijke macht. De hervorming van de KRS is hier één van. Vanuit Brussel kwam er veel kritiek op de hervormingen die de partij wilde doorvoeren. De PiS heeft deze kritiek verworpen. Volgens de partij is het een doel om het rechtssysteem efficiënter en eerlijker te maken.

Het Hooggerechtshof wordt geleid door rechter Malgorzata Gersdorf. Zij werd benoemd voordat de PiS in Polen aan de macht kwam. De regering heeft onder druk van de Europese Unie pogingen om haar te dwingen met vervroegd pensioen te gaan, gestaakt.