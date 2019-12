Meer dan 806.000 demonstranten zijn donderdag de straat op gegaan in Frankrijk om te protesteren tegen de door de Franse president Emmanuel Macron aangekondigde pensioenhervormingen. Dat meldt de Franse krant Le Monde op basis van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In het land vonden donderdag honderden demonstraties plaats. Hierdoor lag het Franse trein-, metro-, en vliegverkeer grotendeels plat. Ook bleven vele scholen gesloten.

Hoewel de demonstraties relatief rustig verliepen, kwamen de demonstranten in onder meer Rennes, Bordeaux en Parijs in botsing met de politie. In Parijs werden 57 demonstranten aangehouden na ongeregeldheden, waarbij de Franse politie ook traangas heeft ingezet.

Na de grote staking op donderdag hebben verschillende vakbonden aangekondigd de staking voort te zetten. Luchtvaartmaatschappij Air France kondigde aan vrijdag 30 procent van de binnenlandse en 10 procent van de middellange afstandsvluchten te annuleren.

Ook het trein- en metroverkeer in Frankrijk ondervindt de komende dagen nog hinder van de staking. In Parijs liggen vrijdag bijvoorbeeld nog tien van de zestien metrolijnen stil.

Onvrede door aangekondigde pensioenhervormingen

De landelijke staking is een reactie op de door Macron aangekondigde pensioenhervormingen. Om geld te besparen, wil de president een universeel pensioensysteem invoeren, tot onvrede van veel Fransen. Er bestaan nu 42 speciale pensioenregelingen voor verschillende sectoren. Deze werknemers krijgen vaak relatief hoge pensioenen of mogen vroeg met pensioen.

Volgens de vakbonden zorgen de hervormingen ervoor dat werknemers door moeten werken tot na de wettelijk vastgestelde pensionleeftijd van 62 als ze het pensioen willen ontvangen dat ze is beloofd.