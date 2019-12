Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft donderdag het justitiecomité van het Huis gevraagd om de aanklachten tegen president Donald Trump op te gaan stellen. Er is volgens haar voldoende grond om de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president formeel in gang te zetten.

"De president misbruikte zijn macht voor zijn eigen persoonlijk politiek voordeel ten koste van onze nationale veiligheid", lichtte Pelosi toe. Het Witte Huis zei in een reactie uit te kijken "naar een eerlijk proces".

Het opstellen van de aanklachten vormt een belangrijke stap in het proces. Als de aanklachten tegen Trump worden aangenomen door een meerderheid van het Huis, dan zullen ze dienen als de aanklachten tijdens een rechtszaak tegen Trump in de Senaat. Hier is een meerderheid van twee derde nodig om tot veroordeling te komen.

Het is onwaarschijnlijk dat het in de Senaat tot een veroordeling komt, omdat de Republikeinen hier een meerderheid hebben.

Het afzettingsonderzoek draait om de vraag of Trump zijn positie misbruikte om de Oekraïense regering te dwingen om onderzoeken naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens partij aan te kondigen. Het inlichtingencomité van het Huis, dat in de afgelopen twee maanden hoorzittingen hield, kwam maandag met een rapport waarin het concludeert dat dit het geval was.

Woensdag hebben drie staatsrechtelijke deskundigen voor het justitiecomité verklaard dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan vergrijpen die een afzettingsprocedure rechtvaardigen.