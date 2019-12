Het omstreden schip Sea-Watch 3 heeft besloten verder te varen onder de Duitse vlag. De organisatie zegt in een verklaring "onvoldoende vertrouwen te hebben dat Nederland zich als vlaggenstaat voldoende inzet om de Sea-Watch 3 operationeel te houden".

Sea-Watch registreerde zich meer dan twee jaar geleden onder de Nederlandse vlag om mensenrechtenwerk op de Middellandse Zee uit te voeren. Het doel van de Duitse hulporganisatie is om vluchtelingen uit de zee te redden en in veilige landen af te zetten.

Het "openarmenbeleid" van Nederland was volgens de organisatie de reden om zich onder de Nederlandse vlag te registeren. Volgens de organisatie gaf Nederland "meerdere malen" geen gehoor als het schip een beroep deed op het land.

Zo was er in juni een conflict rond de Sea-Watch 3, die 42 voor de Libische kust geredde migranten vervoer. De Italiaanse autoriteiten gaven het schip geen toestemming om aan te meren en dreigde met een diplomatiek conflict als het schip niet in Rotterdam mocht aanmeren. De Nederlandse regering vond zichzelf niet verantwoordelijk voor het vaartuig.

De Nederlandse vrijwilligers die op de Sea-Watch 3 actief zijn, blijven meevaren op de boot.