Een Indiase vrouw die donderdag haar eigen verkrachtingszaak in een Noord-Indiase rechtbank wilde bijwonen, is onderweg naar de rechter in brand gestoken door vijf mannen, inclusief de verdachte die haar zou hebben verkracht. Het slachtoffer overleefde de aanslag niet.

De verdachte was op borgtocht vrij nadat hij op 12 december 2018 de vrouw vermoedelijk met een pistool had bedreigd en verkracht. Hij is opnieuw aangehouden. De vier andere mannen zijn ook gearresteerd.

Enkele dagen voor het incident werd al een 27-jarige dierenarts vermoord en in brand gestoken, nadat zij zeer waarschijnlijk was verkracht. Vier mannen zouden opzettelijk de banden van haar brommer hebben laten leeglopen, zodat zij geen kant op kon en boden haar daarna zogenaamd hulp aan.

Duizenden mensen in India gingen de afgelopen week de straten op om gerechtigheid te eisen voor de verkrachte en vermoorde vrouwen. Zo moeten verkrachtingszaken volgens de demonstranten sneller door de rechtbank worden behandeld en moeten strengere straffen uitgedeeld worden. Zelfs het lynchen van vermeende verkrachters moet wat hen betreft bespreekbaar worden.

Dagelijks maken negentig personen melding van verkrachting

Persbureau Reuters schrijft dat het in India in verkrachtingszaken gemiddeld zes jaar duurt om tot een definitief oordeel te komen. Gemiddeld zouden dagelijks negentig personen melding maken van een verkrachting in het Zuid-Aziatische land. Het werkelijke aantal verkrachtingen ligt vermoedelijk veel hoger, doordat veel slachtoffers niet naar de politie stappen.

Woedende menigtes wijzen de Indiase politici erop dat in zeven jaar tijd weinig is veranderd. In december 2012 werd het land opgeschrikt door een van de geruchtmakendste verkrachtingszaken. Een vrouw werd in een busje mishandeld, verkracht en verminkt met ijzeren staven. De verdachten in die zaak wachten nog op hun straf.

"Tot er concrete stappen worden genomen, gaat er niets in dit land veranderen", aldus een demonstrant.