Het Polynesische eiland Samoa ligt plat vanwege een mazelenuitbraak die al 62 mensen het leven heeft gekost. De overheid heeft donderdag en vrijdag alle voorzieningen stilgelegd om verdere verspreiding te voorkomen.

Niet-gevaccineerde gezinnen hebben rode vlaggen bij hun woningen opgehangen om alsnog ingeënt te worden. Busjes van de overheid rijden rond om die inentingen toe te dienen.

De overheid probeert de uitbraak te beteugelen door kinderen weg te houden van publieke evenementen en "andere plekken waar veel mensen samenkomen". Niet-essentiële wegen zijn afgesloten en mensen wordt op het hart gedrukt thuis te blijven. Alleen medewerkers van nutsbedrijven blijven aan het werk.

De uitbraak van mazelen is het gevolg van de lage vaccinatiedichtheid op Samoa. Volgens gezondheidsorganisatie WHO komt dit met name door de antivaccinatiecampagnes op het eiland. Onder de doden zijn veel jonge kinderen.

Premier Tuilaepa Sailele Malielegaoi heeft eerder de noodtoestand uitgeroepen.