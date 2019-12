Het fraudeonderzoek naar de Tsjechische premier Andrej Babis is heropend, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) in het land woensdag bekendgemaakt. Het onderzoek draait om misbruik van Europees geld.

Babis, een succesvolle zakenman, zou voor zijn aantreden als premier 2 miljoen euro aan EU-subsidies hebben gebruikt om in Praag een conferentiecentrum te bouwen.

De miljardair zegt niets verkeerds te hebben gedaan en meent dat het onderzoek politiek gemotiveerd is, maar volgens de openbaar aanklager had Babis destijds geen recht op de subsidies omdat die bedoeld waren voor kleinere ondernemingen.

Het onderzoek was eerder stopgezet, maar ging volgens het Tsjechische OM niet ver genoeg. Daarom is het teruggestuurd naar de openbaar aanklager in Praag. Die moet verder onderzoek verrichten en met een nieuw besluit komen.