Duitsland heeft woensdag twee Russische diplomaten het land uitgewezen. De diplomaten hebben volgens de Duitse regering niet goed genoeg meegewerkt aan het onderzoek naar de moord op de Georgiër Zelimchan Changosjvili.

De Duitse justitie vermoedt dat Rusland achter de moord op de Georgiër zit. Hij werd afgelopen zomer vermoord in het Kleiner Tiergarten-park in Berlijn. Changosjvili had in Duitsland politiek asiel aangevraagd nadat hij in Rusland en Oekraïne werd bedreigd om zijn deelname als opstandeling tegen Rusland in de Tweede Tsjetsjeense Oorlog.

De vermoedelijke dader, een Rus, is vlak na de moord aangehouden. Al vrij snel vermoedde de Duitse regering dat het om een politieke moord ging.

Ondanks meerdere verzoeken hebben de Russische diplomaten volgens de Duitse regering niet goed genoeg meegewerkt aan het onderzoek naar de moord op Changosjvili. De twee Russische diplomaten werden daarom persona non grata verklaard, waardoor ze niet meer welkom zijn in Duitsland.

Rusland heeft in een reactie verklaard niet betrokken te zijn bij de moord op Changosjvili en dreigt met vergeldingsmaatregelen op de volgens hen 'ongepaste' maatregel van Duitsland.