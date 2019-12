De Finse premier Antti Rinne is dinsdag opgestapt nadat coalitiepartner Centrumpartij het vertrouwen in Rinne heeft opgezegd. De aanleiding voor de breuk in de regering is de manier waarop de premier is omgegaan met een aantal grote stakingen in het land.

President Sauli Niinistö heeft het ontslag van Rinne geaccepteerd en het kabinet gevraagd een interim-regering te vormen. Er worden vooralsnog geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Medewerkers van het Finse nationale postbedrijf Posti staakten twee weken na een verlaging van de lonen. Ook werknemers van de nationale luchtvaartmaatschappij Finnair staakten enige tijd mee.

De Centrumpartij heeft nadrukkelijk het vertrouwen in Rinne opgezegd en niet in de vijf partijen in de coalitie.

Finland is op dit moment EU-voorzitter

Wat fractievoorzitter Katri Kulmuni betreft, kan de regering gewoon doorgaan onder leiding van een andere premier. Deze opvolger zou volgende week moeten worden aangewezen.

De kabinetscrisis in Finland is opmerkelijk. Het Scandinavische land is momenteel voorzitter van de Europese Unie en speelt een belangrijke rol in de onderhandelingen over de nieuwe begroting van de EU. Rinne was slechts acht maanden premier, nadat zijn Sociaaldemocratische Partij de verkiezingen had gewonnen.