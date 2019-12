Nieuw-Zeeland wil het limiet van buitenlandse donaties aan politici en politieke partijen flink omlaag schroeven en de regels voor politieke reclames aanscherpen, maakte de regering dinsdag bekend.

Het hoofd van de nationale veiligheidsdienst van Nieuw-Zeeland waarschuwde in april al voor de mogelijke buitenlandse inmenging in de verkiezingen van volgend jaar.

De regering heeft nu wetsvoorstel gedaan waarmee het limiet van politieke donaties vanuit het buitenland flink omlaag gaat; van maximaal 1500 Nieuw-Zeelandse dollar (881 euro) naar 50 Nieuw-Zeelandse dollar (29 euro).

"Het risico van buitenlandse inmenging bij verkiezingen is een groeiend internationaal fenomeen en kan vele vormen aannemen, zoals donaties. Nieuw-Zeeland is niet immuun voor dit risico," aldus Andrew Little, de minister van Justitie.

Verder staat in het wetsvoorstel dat de namen en adressen van degenen die verkiezingsadvertenties in alle media financieren worden gepubliceerd om de "lawine van nepnieuws op sociale media" te verminderen, aldus Little.

Eind 2020 zijn er nieuwe landelijke verkiezingen in Nieuw-Zeeland.