Het Polynesische eiland Samoa kampt met een mazelenuitbraak. Maandag steeg het aantal mensen dat aan de ziekte is bezweken tot 53. De regering van de eilandenstaat wil nu alle 200.000 inwoners onder de zestig jaar inenten om de uitbraak een halt toe te roepen, meldt persbureau AFP.

Om dat doel te bereiken, gaat de overheid op donderdag en vrijdag dicht, zodat alle ambtenaren kunnen worden ingezet om te helpen bij de massale vaccinatiecampagne. Alleen medewerkers van nutsbedrijven blijven aan het werk.

Premier Tuilaepa Sailele Malielegaoi zei maandag dat het nu echt tijd is om iedereen te vaccineren. De regering riep tot nu toe alleen kinderen op voor inentingen, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat er dagelijks nieuwe besmettingen bij kwamen.

Zo kwamen er zondag nog eens tweehonderd nieuwe gevallen bij. Sinds oktober hebben al ruim 3.700 mensen mazelen gekregen. Dat komt neer op bijna 2 procent van de totale bevolking. Baby's en jonge kinderen lopen het meeste gevaar om aan de mazelen te bezwijken. 48 van de 53 doden was jonger dan vier jaar.

Medio november riep Malielegaoi de noodtoestand uit vanwege de epidemie. Om het risico op besmetting te minimaliseren, gingen scholen dicht en worden kinderen geweerd bij openbare bijeenkomsten zoals kerkdiensten.

Samoanen sceptisch over vaccinaties

De mazelenuitbraak is het gevolg van de lage vaccinatiedichtheid op Samoa. Volgens gezondheidsorganisatie WHO komt dit met name door de antivaccinatiecampagnes op het eiland.

De Samoaanse premier wond er tijdens zijn toespraak maandag geen doekjes om. Volgens hem is "vaccinatie de enige remedie" en "het enige antwoord op de epidemie" en heeft het geen nut hiervoor naar traditionele genezers te gaan.

Malielegaoi moet het vertrouwen van de bevolking op het gebied van vaccinaties terugwinnen, nadat het nationale vaccinatieprogramma vorig jaar na twee sterfgevallen tijdelijk werd stilgelegd. Er werd gedacht dat twee baby's waren gestorven na hun inenting, maar later bleek uit onderzoek dat niet het vaccin, maar het verkeerd toedienen van andere medicijnen hun dood veroorzaakt had. Sindsdien zijn veel Samoanen echter sceptisch over vaccinaties.

Samoa is een republiek in Polynesië, een eilandengroep midden in de Stille Oceaan. Samoa werd in 1962 onafhankelijk van Nieuw-Zeeland. De Nederlandse ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen 'ontdekte' Samoa in 1722.