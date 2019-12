Caroline Hegey en Emma Kelland uit de middeleeuwse stad Canterbury willen beiden de Brexit voorkomen, maar zullen elk hun stem aan een andere partij geven tijdens de verkiezingen die volgende week zullen plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk. Hun standpunten tonen de verdeeldheid die het anti-Brexit-kamp parten speelt.

Hegey, een 64-jarige zorgadministrator, zal de linkse Labour Party steunen. Die partij wil een tweede referendum over het Britse vertrek uit de Europese Unie. Kelland, een 42-jarige winkelmedewerkster, geeft haar stem aan de centristische Liberal Democrats, die de Brexit zonder mitsen en maren willen afblazen.

De twee grootste oppositiepartijen hebben besloten het ook tegen elkaar op te nemen in Canterbury, en geen ruimte te scheppen voor één kandidaat die tegen de Brexit is. Dat maakt het risico groter dat de kandidaat voor de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson er op 12 december met de winst vandoor gaat.

Dat scenario kan zich herhalen in tientallen kiesdistricten in het hele land, waardoor Johnson meer kans maakt een parlementaire meerderheid veilig te stellen, zijn uittredingsovereenkomst met de EU te laten goedkeuren en het VK eind januari volgend jaar te laten vertrekken.

In het andere kamp rond de politieke kwestie die de verkiezingscampagne beheerst, is de situatie anders: de nieuwe, rechts-populistische Brexit Party van Nigel Farage heeft besloten niet aan de verkiezingen mee te doen in ongeveer de helft van de kiesdistricten, inclusief Canterbury, om te voorkomen dat de pro-Brexit-stem wordt gesplitst.

"Deze verkiezingen kunnen worden beslist met heel kleine marges, en ik maak me zorgen over het feit dat we elkaar aanvallen, terwijl onze standpunten over de Brexit bijna hetzelfde zijn", zei Hegey. Zij beschouwt een stem op de Liberal Democrats, die in het parlement een veel kleinere vuist kunnen maken dan Labour, als een verspilde stem.

Maar Kelland zegt dat zij niet op Labour, de grootste oppositiepartij van het land, kan stemmen, omdat die een dubbelzinnig standpunt over de Brexit heeft en wordt geleid door Jeremy Corbyn, die al tientallen jaren bekendstaat als euroscepticus. "De Liberal Democrats zijn de enige op wie een 'Remainer' kan stemmen", zei ze. "Als je op Labour stemt, weet je niet wat je krijgt."

Marges zijn klein in veel kiesdistricten

De belangrijkste verkiezingsslogan van de Conservatieven van Boris Johnson is 'Get Brexit Done' (Krijg de Brexit gedaan, red.). Johnson wilde vervroegde verkiezingen omdat de Conservatieven hun parlementaire meerderheid verloren tijdens de vorige verkiezingen in 2017.

In de afgelopen twee jaar liet bijna elke opiniepeiling zien dat een meerderheid van de Britten in de EU wil blijven. Maar Labour weigerde deelname aan een initiatief om die kiezers te verzamelen achter één pro-Europese kandidaat per kiesdistrict. Alleen de Liberal Democrats en kleinere partijen besloten samen te werken, maar hun akkoord heeft slechts betrekking op zo'n 10 procent van de 650 kiesdistricten.

Districten waar de race nek-aan-nek lijkt te gaan, zoals Canterbury, gaan mogelijk een cruciale rol spelen. Canterbury verkoos in 2017 voor het eerst een Labour-politicus tot lid van het Britse Lagerhuis; oud-onderwijsassistent Rosie Duffield kreeg 187 stemmen meer dan haar Conservatieve tegenstander.

Duffield noemt de verdeelde stem onder 'Remainers' "een risico", maar zegt te hopen dat liberaaldemocraten op haar zullen stemmen vanwege haar constante tegenstand tegen de Brexit. "Mijn standpunt is dat ik de grootste 'remoaner' in het parlement ben", zei ze, verwijzend naar de woordspeling die dient als benaming voor mensen die kreunen en klagen over de uitkomst van het Brexit-referendum in 2016 ('to moan' betekent klagen, red.).

Voorspellingen voor Canterbury uit recente peiling Labour: 42 procent

Conservatieven: 41 procent

Liberal Democrats: 15 procent

Een tweede recente peiling gaf Labour 4 procentpunten voorsprong op de Conservatieven

Geven tactische kiezers de doorslag?

Een pro-Europese actiegroep publiceerde vorige week een studie waaruit zou blijken dat er minder dan 120.000 'tactische stemmen' in 57 kiesdistricten nodig zijn om te voorkomen dat premier Johnson een parlementaire meerderheid kan bereiken. Tactisch stemmen houdt in dat je een stem uitbrengt op een partij die niet je favoriet is, om te voorkomen dat een derde partij wint.

John Curtice, hoogleraar politicologie aan de universiteit van Strathclyde, zegt dat tactisch stemmen kán werken, mits er genoeg mensen zijn die de derde partij van de winst willen houden. Het is ook een voorwaarde dat zij er niet veel om geven bij wie hun stem dan terechtkomt. "De mogelijkheid dat het kan gebeuren is niet te ontkennen, maar het probleem waar het Remain-kamp zich voor gesteld ziet, is dat het móet gebeuren, omdat hun stemmen versnipperd zijn."

Maar de kandidaat van de Liberal Democrats in Canterbury, Claire Malcomson, zegt dat ze geen last van haar geweten krijgt, mochten stemmen die op haar worden uitgebracht in plaats van op Labour, eraan bijdragen dat de Conservatieven een meerderheid winnen en het VK uit de EU halen. "Als je ergens gepassioneerd over bent, laat je niet toe dat iemand anders je wegzet. Je blijft je uitspreken", zegt ze. "Mensen verdienen een keuze."