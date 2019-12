Drie reddingswerkers zijn in de nacht van zondag op maandag omgekomen bij een helikoptercrash vlakbij Marseille in Zuid-Frankrijk, meldt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Zaterdag vielen er ook al twee doden door het noodweer in het land.

Het betreft de piloot, de copiloot en een brandweerman. Volgens het Franse ministerie waren de drie bezig met een reddingsoperatie. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht.

Zuid-Frankrijk werd de afgelopen week getroffen door hevige regenval. Verschillende rivieren zijn buiten hun oevers getreden, wat er toe heeft geleid dat huizen onder water zijn geraakt. Ook zijn tientallen auto's meegesleurd door de stroming.

Het nieuws volgt nadat vorige week ook al vier doden vielen door het noodweer. In een deel van de Côte d'Azur werd voor het eerst code rood afgegeven vanwege overstromingen. In deze Zuid-Franse regio viel evenveel regen als er normaal gesproken in twee tot drie maanden valt.