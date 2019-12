De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag laten weten niet aanwezig te zullen zijn bij de hoorzitting in zijn afzettingsonderzoek aanstaande woensdag. Hij zal ook niemand sturen om hem te vertegenwoordigen.

Het door de Democraten geleide justitiecomité verantwoordelijk voor de hoorzittingen had de Amerikaanse president uitgenodigd aanwezig te zijn bij het eerste gerechtelijke verhoor van woensdag 4 december.

In een openbare brief aan het comité wijst het Witte Huis de uitnodiging af omdat de hoorzitting niet eerlijk zou verlopen. "Er kan niet verwacht worden dat we deelnemen aan een hoorzitting waar sommige getuigen nog genoemd moeten worden en waar het onduidelijk blijft of de president een eerlijk proces zal krijgen", aldus een vertegenwoordiger van het Witte Huis aan Jerry Nadler, de voorzitter van het justitiecomité

Het afzettingsonderzoek is in gang gezet nadat een klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten op 12 augustus intern alarm sloeg over een telefoongesprek tussen president Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op 25 juli. Trump zou zijn buitenlandse ambtgenoot onder druk hebben gezet om de Democratische Partij, presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter strafrechtelijk te onderzoeken.

Woensdag begint de eerste gerechtelijke hoorzitting, waarbij experts van de Amerikaanse grondwet hun visie op een mogelijke afzetting delen. Wie die experts zijn, is nog niet bekend gemaakt.