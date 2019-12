Nog onbekende schutters hebben zondag veertien personen gedood die een kerkdienst in Burkina Faso bezochten, bevestigt de lokale overheid aan persbureau Reuters.

De schietpartij vond plaats in het dorp Foutouri, in een regio die wordt bedreigd door vermoedelijke jihadistische groeperingen die gelieerd zijn aan al-Qaeda en de Islamitische Staat.

Of een van deze groeperingen achter de aanval zitten is onbekend.

Eerder deze maand werden 37 mensen gedood en 60 mensen verwond tijdens een aanval op een konvooi met mijnwerkers. Een van de bussen in deze konvooi reed ook over een bernbom.

Door toenemend geweld is het de afgelopen maanden onrustig in het Afrikaanse land. De regering van Burkina Faso riep in december 2018 de noodtoestand uit in de noordelijke provincies aan het land, die grenzen aan Mali.