De London Bridge is zondag weer vrijgegeven voor verkeer, laat de politie weten op Twitter. De brug in de Engelse hoofdstad was sinds vrijdagmiddag gesloten, toen een man daar een aanslag pleegde en twee mensen doodde een mes. De dader zelf is gedood door een politiekogel. Alle voertuigen die in het afgezette gebied stonden, zijn inmiddels verplaatst.

Een 28-jarige man uit het Engelse Staffordshire verwondde vrijdag vijf personen met een mes, waarvan twee uiteindelijk om het leven kwamen. De dader droeg een nepexplosief op zijn lichaam. Omstanders zouden de man tegen de grond hebben gewerkt, maar uiteindelijk werd een politiekogel hem fataal.

De verdachte bleek in 2012 celstraf te hebben gekregen wegens een terroristisch misdrijf. In december 2018 werd hij onder voorwaarden vrijgelaten en hij hield zich ook aan deze voorwaarden. De politie heeft geen bewijs gevonden dat er medeplichtigen zijn van de aanslag.

Agenten hebben twee panden doorzocht, een adres in Staffordshire en in Stoke-on-Trent, in het westen van Engeland. Wat voor panden dit zijn is nog niet bekend.

Man in Stoke-on-Trent aangehouden in terrorismeonderzoek

Engelse agenten hebben zaterdag een 34-jarige man aangehouden in Stoke-on-Trent, die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad.

De aanhouding is onderdeel van een onderzoek naar personen in het Verenigd Koninkrijk die zijn veroordeeld voor terroristische misdrijven.

De politie heeft geen bewijs dat deze man iets te maken heeft gehad met de aanslag op de London Bridge en er zou geen direct gevaar voor de openbare veiligheid zijn.