In Rusland zijn minimaal vijftien doden en achttien gewonden gevallen toen een bus van een brug stortte. Het ongeval vond zondag plaats in de regio Transbaikal in het oosten van het land, meldt de Russische nieuwsdienst TASS op basis van informatie van hulpdiensten.

Het ongeluk gebeurde door een breuk in het voorwiel. De chauffeur raakte daardoor de macht over het stuur kwijt en kwam in de Kuenga-rivier terecht.

De bus vervoerde 43 passagiers en was onderweg van Sretensk naar Chita.