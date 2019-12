In Rusland zijn minimaal negentien doden en 21 gewonden gevallen toen een bus van een brug stortte. Het ongeval vond zondag plaats in de regio Transbaikal in het oosten van het land, meldt de Russische overheid.

Het ongeluk gebeurde rond 6.38 uur Nederlandse tijd. Volgens eerdere berichten was een breuk in het voorwiel de oorzaak. De chauffeur raakte daardoor de macht over het stuur kwijt en kwam in de Kuenga-rivier terecht.

Een woordvoerder van de politie kon niet bevestigen dat een wielbreuk de oorzaak was en geeft aan dat de exacte reden van het ongeluk nog wordt onderzocht.

De bus had 43 passagiers en een chauffeur aan boord en was onderweg van Sretensk naar Chita, in een regio die ten noorden van Mongolië ligt.

Rusland staat bekend om zijn slechte verkeersveiligheid. Volgens de verkeerspolitie kwamen er vorig jaar 18.214 mensen om het leven in het verkeer.