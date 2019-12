Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat South Dakota zijn zondagochtend negen doden en drie gewonden gevallen, meldt persbureau AP.

Het was een klein eenmotorig vliegtuig met twaalf passagiers aan boord. Onder de doden zijn onder anderen twee kinderen en de piloot.

Het vliegtuig crashte kort nadat deze was opgestegen. Lokale Amerikaanse media melden dat het vliegtuig waarschijnlijk is neergestort vanwege een lokale winterse storm. De directe oorzaak van het ongeluk is echter nog niet vastgesteld.