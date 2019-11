Een Maltese openbare aanklager heeft de prominente zakenman Yorgen Fenech zaterdag officieel aangeklaagd voor medeplichtigheid in de moordzaak van de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia. Fenech werd woensdag 20 november gearresteerd en onderhield nauwe banden met de Maltese regering.

Familieleden van Galizia riepen Maltese premier Joseph Muscat direct na de aanklacht op om op te stappen, "zodat een vrij en volledig onderzoek kan worden gestart naar de rol van hem en zijn voormalig stafchef in de moord op Galizia".

Twee kabinetsleden en de stafchef van Muscat traden afgelopen week af, nadat een tussenpersoon in de moordzaak een getuigenis aflegde over het brein achter de liquidatie, in ruil voor amnestie.

Ex-stafchef Keith Schembri werd deze week ook gearresteerd en verhoord in verband met de moordzaak, nadat Fenech hem van betrokkenheid bij de moord beschuldigde. De zakenman probeerde zelf ook amnestie te krijgen.

Premier Muscat treedt mogelijk af

Het incident leidde tot protesten op Malta, waarbij werd gepleit voor het einde van de corruptie in de politiek en bij de autoriteiten. Geruchten gaan volgens Reuters dat Muscat zaterdagnacht of zondag zijn ontslag in zal dienen.

Hoewel lokale autoriteiten nog niet hebben kunnen vaststellen wie achter de moord op Galizia zit, werden in december 2017 al drie personen opgepakt op verdenking van het uitvoeren van de moord.

Galizia kwam om door autobom

Caruana Galizia kwam op 16 oktober 2017 in het dorp Bidnija om het leven door een autobom. Ze had kort daarvoor een schandaal uit de Panama Papers onthuld. Ze schreef over medewerkers van premier Muscat die buitenlandse brievenbusondernemingen zouden hebben geëxploiteerd. De vrouw van Muscat zou hiervan als eigenaar van een bedrijf geprofiteerd hebben.

Acht maanden voor haar dood schreef de journalist in een blog over een geheim bedrijf in Dubai, genaamd 17 Black Limited. Volgens haar zou het bedrijf banden hebben met Maltese politici. Zakenman Fenech zou eigenaar zijn van 17 Black Limited, bleek uit onderzoek van persbureau Reuters.

De oppositie en de familie van Caruana Galizia dringen aan op het aftreden van premier Muscat wegens de arrestaties van prominente Maltezers.