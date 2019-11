De aanslagpleger die twee mensen doodde op London Bridge hield zich aan de voorwaarden van zijn vrijlating uit de gevangenis in december 2018, zegt assistent-politiecommissaris Neil Basu zaterdagavond bij een persconferentie.

De 28-jarige man uit het Engelse Staffordshire verwondde vrijdag vijf personen met een mes, twee van hen kwamen om het leven. De aanslagpleger werd dodelijk getroffen door een politiekogel. In 2012 kreeg hij celstraf voor een terroristisch misdrijf.

De Britse politie heeft geen bewijs gevonden dat er medeplichtigen zijn van de aanslag op de London Bridge van vrijdagmiddag, laat Basu weten.

Er zijn twee panden doorzocht. Dit zijn een adres in Staffordshire en in Stoke-on-Trent, in het westen van Engeland. Wat voor panden dit zijn en waarom deze zijn doorzocht, is niet bekendgemaakt.

Assistent-politiecommissaris Basu bedankte het publiek tijdens de persconferentie voor hun bijdrage aan het onderzoek. De politie ontving ruim vijfhonderd beelden van de aanslag om te kunnen analyseren.

Basu roept bewoners van London op om oplettend te blijven, maar wel door te gaan met hun leven. De politieaanwezigheid in delen van London zal toenemen en op straat zullen zowel meer bewapende als onbewapende agenten te vinden zijn.

De terroristische organisatie Islamitische Staat eiste zaterdagavond via het eigen persbureau Amaq de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.

Man droeg nepexplosief op lichaam

Vrijdagmiddag kreeg de Britse politie een melding van een steekpartij bij de London Bridge. Vijf personen raakten gewond en later op de dag werd bekend dat twee van hen waren overleden. Drie slachtoffers van de steekpartij, twee vrouwen en een man, liggen nog gewond in het ziekenhuis.

Agenten losten meerdere schoten bij de arrestatie van de dader, die hierdoor kwam te overlijden. De man bleek ook een nepexplosief op zijn lichaam te dragen.

De Britse regering ging vrijdagavond in crisisberaad vanwege de steekpartij. Premier Boris Johnson zei in een eerste reactie dat hij de situatie nauwlettend volgde en bedankte de politie en andere hulpdiensten voor hun snelle reactie.

Het is niet de eerste keer dat op de bekende brug een aanslag plaats heeft gevonden. Bij een aanslag op de London Bridge in 2017 kwamen acht mensen om het leven en raakten 48 mensen gewond.