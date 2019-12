De minister-president van Malta Joseph Muscat kondigt zondag op nationale televisie aan dat er gezocht zal worden naar zijn plaatsvervanger. Zodra die er is, stapt Muscat op. Afgelopen week stortten onthullingen over de moord op een journalist in 2017 zijn regering in een politieke en juridische crisis.

Muscat stopt ook als partijleider en vraagt zijn partij om de zoektocht naar een plaatsvervanger te starten op 12 januari 2020.

Muscat zou vrijdag zijn naaste collega's geïnformeerd hebben over zijn plan om op te stappen, meldde Times of Malta. Zijn aftreden volgt op een reeks onthullingen over de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia in 2017, die door een autobom voor haar huis om het leven kwam.

Twee kabinetsleden en de stafchef van Muscat traden afgelopen week af, nadat een tussenpersoon in de moordzaak een getuigenis aflegde over het brein achter de liquidatie, in ruil voor amnestie.

De Maltese zakenman Yorgen Fenech werd vervolgens gearresteerd door de politie. Hij beschuldigde de afgetreden stafchef en rechterhand van de premier Keith Schembri van betrokkenheid bij de moord. Zaterdagavond werd bekend dat de openbaar aanklager van Malta Fenech ook voor medeplichtigheid in de zaak vervolgt.

Caruana Galizia publiceerde belastende artikelen over corruptie onder de elite van Malta, onder wie leden van Muscats kabinet.

Hoewel de politie na de moord drie verdachten heeft aangehouden voor het uitvoeren van de aanslag, is nog altijd onduidelijk wie de opdracht ertoe gaf.

Betogers eisen gerechtigheid voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia (Beeld: Reuters).