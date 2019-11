De conservatieve politicus Keiko Fujimori is vrijdag vertrokken uit de gevangenis nadat het Peruaanse hooggerechtshof maandag haar vrijlating had bevolen.

Keiko Fujimori werd in oktober 2018 gearresteerd op verdenking van het ontvangen van illegale campagnebijdragen van het Braziliaanse bedrijf Odebrecht in 2011. Deze bijdragen waren de spil in een reeks corruptieschandalen.

Fujimori verloor de verkiezingen in dat jaar van Ollanta Humala, die tot 2016 president was.

De vader van de 43-jarige politicus zit zelf ook vast. Hij zit een gevangenisstraf uit voor misdaden tegen de menselijkheid. Alberto Fujimori was tussen 1990 en 2000 president van Peru.