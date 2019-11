De dader van een steekpartij op de London Bridge, waarbij vrijdag twee mensen om het leven zijn gekomen, is eerder al veroordeeld voor een terroristisch misdrijf, meldt de BBC.

Hij zou ongeveer een jaar geleden onder voorwaarden zijn vrijgekomen, aldus anonieme bronnen binnen de Britse overheid. Details over de veroordeling van de man zijn niet bekend gemaakt.

De dader van het incident overleed nadat hij bij zijn aanhouding werd geraakt door een politiekogel. Drie slachtoffers van de steekpartij liggen nog gewond in het ziekenhuis.

Britse hulpdiensten rukten vrijdagmiddag uit voor de steekpartij.Ter plekke loste de politie meerdere schoten, waarbij de dader dodelijk werd getroffen. Achteraf meldde assistent-politiecommissaris Neil Basu dat de man een vermoedelijk nepexplosief aan zijn lichaam droeg.

Aanvankelijk werd onderzocht of de steekpartij gerelateerd was aan terrorisme, later op de dag werd bekend dat het incident tot terroristische daad is benoemd. De politie blijft openstaan voor andere scenario's.

Britse regering in crisisberaad

De Britse regering heeft vrijdagavond een crisisberaad gehouden vanwege de steekpartij.

De Britse premier Boris Johnson zei in een eerste reactie de situatie nauwlettend te volgen en hij bedankte de politie en hulpdiensten voor hun snelle reactie.

In 2017 kwamen bij een aanslag op de London Bridge acht mensen om het leven en raakten 48 mensen gewond.