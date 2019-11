De Britse politie heeft de London Bridge in de Engelse hoofdstad vrijdagmiddag afgesloten vanwege een steekpartij. Hierbij zijn meerdere mensen gewond geraakt, waarvan enkele zwaargewond volgens burgemeester Sadiq Khan. De politie heeft de dader doodgeschoten en spreekt van een daad met terroristisch motief.

De politie meldt op Twitter dat ze werd opgeroepen voor een steekpartij op London Bridge. Hierbij zou een man zijn neergestoken. De politie heeft ter plekke schoten gelost. De dader is daarbij geraakt en is aan zijn verwondingen overleden.

In een persconferentie meldt assistent-politiecommissaris Neil Basu dat de dader een vermoedelijk nepexplosief aan zijn lichaam droeg.

De omgeving van de brug is afgesloten en hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De komende tijd zal de politie ook meer patrouilleren door de stad, meldt Basu.

Aanvankelijk werd onderzocht of de steekpartij gerelateerd was aan terrorisme, maar tijdens de persconferentie meldde Basu dat het incident tot terroristische daad is benoemd. De politie gaat uit dat er één dader is.

Premier Johnson en burgemeester Khan reageren op incident

In een reactie zegt de Britse premier Boris Johnson de situatie nauwlettend te volgen en bedankt hij de politie en hulpdiensten voor hun snelle reactie.

Sadiq Khan, de burgemeester van London, betuigt in een reactie zijn medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. "We moeten - en we zullen - vastberaden blijven om sterk en verenigd te blijven wanneer terrorisme dreigt. Zij die ons willen aanvallen en verdelen zullen nooit winnen", aldus Khan.

In 2017 kwamen bij een aanslag op de London Bridge acht mensen om het leven en raakten 48 mensen gewond.