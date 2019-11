Onverwacht is een Surinaamse rechter vrijdag begonnen met het voorlezen van de vonnissen in de strafzaak rond de Decembermoorden. Het is onduidelijk of ook Desi Bouterse, de huidige president van Suriname, vrijdag zijn vonnis hoort.

De Surinaamse krijgsraad begon vandaag met de zaken van de verdachten Jimmy Stolk en Arthy Gorré, melden lokale media. Stolk is vrijgesproken, terwijl de zaak Gorré niet ontvankelijk is verklaard omdat hij in 2018 is overleden.

Ook zou oud-bataljonscommandant Etienne Boerenveen zijn vrijgesproken. Tegen hem was twintig jaar cel geëist. Hij werd gezien als de rechterhand van Bouterse.

Onduidelijk is of ook Bouterse, de hoofdverdachte in de zaak, vandaag zijn vonnis hoort. In 1982 was hij leider van het toenmalige militaire bewind, waaronder vijftien vooraanstaande Surinamers werden gemarteld en vermoord.

De openbaar aanklager eiste in 2017 twintig jaar cel tegen Bouterse, net als tegen zeven andere verdachten. Voor negen verdachten is vrijspraak gevraagd. Afgelopen juni werden verdachten John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp vrijgesproken door de rechtbank.

Het Decembermoordenproces loopt al sinds 2007. Bouterse heeft tot nu toe altijd betrokkenheid bij de moorden ontkend. Zelf is Bouterse niet in de rechtbank aanwezig: hij is op staatsbezoek in China.