De Iraakse premier Adel Abdul Mahdi treedt af vanwege de aanhoudende protesten in zijn land. Hij kondigde vrijdag op aanraden van grootayatollah Ali Al Sistani aan dat hij zijn ontslag indient bij het parlement.

Al Sistani zei vrijdag tijdens zijn wekelijkse preek dat het beter was voor de premier om op te stappen. De oproep van de sjiitische geestelijk leider leidde tot grote vreugde bij de demonstranten op het centraal gelegen Tahrirplein in Bagdad.

De ayatollah riep de regering vorige week al op om snel hervormingen door te voeren. Volgens Al Sistani, die zich voorheen zelden met politieke kwesties bemoeide, hadden de demonstranten legitieme eisen en mochten deze zeker niet met geweld door de regering beantwoord worden.

Donderdag was een van de bloedigste dagen sinds het begin van de protesten in Irak in oktober. Iraakse veiligheidstroepen schoten 46 betogers dood. Daarmee staat het totale dodental nu op 406.

De betogers zijn kwaad over de slechte staat van de Iraakse economie, de wijdverbreide corruptie en de sektarische machtsdeling in het land. Abdul Mahdi beloofde nieuwe wetgevingen, maar daar namen de demonstranten geen genoegen mee. Zij eisten dat hij zou opstappen en de protesten gingen door.

Abdul Mahdi zei niet wanneer hij zijn ontslag precies zal indienen. Het parlement komt op zondag weer bijeen.