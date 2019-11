Het Canadese mijndorp Asbestos wil zijn naam veranderen. Volgens de burgemeester beperkt de naam de economische groei van het dorpje, meldt CTV News.

Het dorp kreeg zijn naam vanwege de ligging naast een van de grootste asbestmijnen ter wereld. De mijn werd in 2012 definitief gesloten.

Sindsdien probeert het dorp, waar zo'n zevenduizend mensen wonen, economisch te groeien. Dit lukt volgens de inwoners niet als gevolg van de naam.

Asbestos is de Engelse naam voor asbest, een stof die vroeger veel gebruikt werd in onder andere de bouw. Tegenwoordig wordt asbest niet meer gebruikt, omdat is gebleken dat het inademen van vezels ervan gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Zo kan het stoflongen veroorzaken, ook wel bekend als asbestkanker.

Na jaren discussie heeft de burgemeester van Asbestos aangekondigd de naam te willen veranderen. De inwoners van het dorp mogen meebeslissen over de nieuwe naam. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de historie van Asbestos, aldus de burgemeester.

De nieuwe naam van Asbestos wordt naar verwachting volgend jaar aangekondigd.