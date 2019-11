De voormalige minister-president van Japan, Yasuhiro Nakasone, is op 101-jarige leeftijd overleden, bevestigt zijn familie vrijdag. Hij was van 1982 tot 1987 de premier van Japan.

Nakasone, een officier in de Japanse marine tijdens de Tweede Wereldoorlog, wist Japan internationaal op de kaart te zetten. Zo zorgde hij voor een goede relatie tussen het land en de Verenigde Staten. Nakasone had een goede band met de toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan. Ook verhoogde hij het budget van defensie, privatiseerde hij spoorwegen en hervormde hij het educatiesysteem in Japan.

Tijdens zijn regeerperiode probeerde hij Japan te hervormen, maar hij stuitte op veel verzet in eigen land. Het lukte hem bijvoorbeeld niet om de constitutie te laten herzien. De grondwet was na de Tweede Wereldoorlog met invloed van de Verenigde Staten geschreven.

In 1983 was Nakasone de eerste Japanse minister-president die Zuid-Korea bezocht. Met het bezoek herstelde hij de band tussen de twee landen, nadat Japan Zuid-Korea had gekoloniseerd tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.