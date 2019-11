De leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, heeft donderdag een nieuwe rakettest laten uitvoeren, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Kim overzag de test en zou 'ontzettend tevreden' zijn met het resultaat.

Noord-Korea lanceerde twee projectielen, vermoedelijk met een lanceerinrichting waarmee meerdere raketten tegelijkertijd kunnen worden afgevuurd.

Noord-Korea heeft dit jaar al dertien rakettesten gedaan. Volgens het Zuid-Koreaanse leger zouden er al drie eerdere testen via de lanceerinrichting zijn uitgevoerd.

De projectielen landen in de zee bij Japan, ten oosten van Noord-Korea. Het is niet duidelijk om wat voor type raketten het precies gaat.

Onderhandelingen tussen Noord-Korea en de Verenigde-Staten liggen ondertussen stil. Een bijeenkomst tussen de VS en Noord-Korea over de Noord-Koreaanse kernmacht liep vorige maand vast. Kim wil voor het eind van het jaar opnieuw in gesprek gaan met de Amerikaanse president Donald Trump.

Noord-Korea wil onder andere dat Trump de sancties op het land verlicht.