De interim-regering van Soedan heeft donderdag een wet geschrapt die vrouwen strenge gedragsvoorschriften oplegde. De voorschriften werden ingevoerd tijdens het regime van Omar al-Bashir, die tot april president van het land was.

De wet reguleerde onder andere de kleding en het gedrag van Soedanese vrouwen.

Een zedenpolitie moest in de gaten houden of burgers zich aan de wet hielden. Wie zich niet aan de voorschriften hield kreeg lijfstraffen of boetes.

De Soedanese autoriteiten namen donderdag ook een wet aan die het het regime van Al Bashir ontmantelt. Hij trad in april af na maanden van protest. Al Bashir was dertig jaar lang aan de macht. Door zijn regime te ontmantelen voldoet de interim-regering aan een belangrijke eis van de demonstranten.

Sinds het vertrek van Al Bashir wordt Soedan geleid door een interim-kabinet, bestaande uit burgers en militairen. Over drie jaar moeten er nieuwe, vrije verkiezingen worden gehouden.