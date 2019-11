Keith Schembri, de voormalige kabinetschef van de Maltese premier Joseph Muscat, is vrijgelaten nadat hij eerder deze week werd gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. Volgens een prominente zakenman die vastzit, zit Schembri achter de moord.

Schembri werd de afgelopen dagen verhoord in verband met de moord op Caruana Galizia in 2017. De Maltese politie laat weten niet langer een reden te hebben om hem vast te laten zitten.

De kabinetschef van premier Muscat trad dinsdag af. Dit gebeurde nadat Yorgen Fenech, een zakenman die eerder deze maand als mogelijke betrokkene werd opgepakt, hem had beschuldigd van betrokkenheid bij de moord.

De bekendmaking van de vrijlating van de ex-kabinetschef komt op het moment dat Fenech naar de rechter stapt in een poging amnestie te verkrijgen.

Volgens zijn advocaten is hij bereid meer informatie over Schembri en andere politici met nauwe banden met de premier vrij te geven.

De regering van Muscat kwam donderdagavond in een spoedoverleg bijeen. Volgens Maltese media zouden ministers het amnestieverzoek van Fenech overwegen.

Eerder al amnestie verleend aan tussenpersoon

Eerder verleende de premier van Malta al amnestie aan een taxichauffeur, nadat hij informatie over de moord op de journalist had gegeven. Hij zou als tussenpersoon hebben opgetreden.

Caruana Galizia kwam op 16 oktober 2017 in het dorp Bidnija om het leven door een autobom. Ze had kort daarvoor een schandaal uit de Panama Papers onthuld. Ze schreef over medewerkers van premier Muscat die buitenlandse brievenbusondernemingen zouden hebben geëxploiteerd. De vrouw van Muscat zou hiervan als eigenaar van een bedrijf geprofiteerd hebben.

De oppositie en de familie van Caruana Galizia dringen aan op het aftreden van premier Muscat wegens zijn nauwe banden met Schembri.