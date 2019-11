Een KLM-vlucht van Schiphol naar Mexico-Stad is donderdag boven Canada omgekeerd en is op de terugweg naar Nederland. Doordat de vulkaan Popocatépetl in het midden van Mexico is uitgebarsten, moest het toestel uitwijken. Een landing in de buurt was volgens de KLM geen optie, omdat het vliegtuig ook 24 paarden aan boord heeft.

Vlucht KL685 steeg donderdagmiddag om 14.50 op vanaf vluchthaven Schiphol met als eindbestemming Mexico-Stad. Aan boord bevinden zich naast 257 personen ook 24 paarden.

Volgens een woordvoerder van de KLM was terugkeren de beste optie, omdat geen enkel vliegveld in de buurt de paarden kan afhandelen.

Ook een overweging van de KLM was dat het vliegtuig niet kon landen in een gebied waarvoor de passagiers niet het juiste visum hebben.

Ter hoogte van de Canadese stad Quebec keerde het vliegtuig om. De verwachting is dat het toestel rond 2.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag zal landen op Schiphol.

De Popocatépetl is een actieve vulkaan die donderdagochtend uitbarstte. Tot 1,5 kilometer hoogte spuwde de vulkaan gloeiende as uit.