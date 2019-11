Bij twee aanvallen op ebolabehandelcentra in Congo zijn donderdag drie hulpverleners om het leven gekomen en een nog onbekend aantal hulpverleners gewond geraakt.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat donderdag op Twitter weten dat de medewerkers slachtoffer zijn geworden van aanvallen door "gewapende groeperingen" op ebolabehandelcentra in Biakato Mines en Mangina.

"Onze ergste angst is waarheid geworden", laat directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus via het sociale medium weten. "We richten ons nu op de zorg voor de gewonden en willen garanderen dat onze medewerkers op andere locaties veilig zijn."

Volgens Jean-Jacques Muyembe, hoofd van de ebola-afdeling van het Congolese gezondheidsinstituut INRB, zit de rebellengroepering Mai-Mai achter de aanval. Het gewapende conflict tussen verschillende rebellengroepen en het Congolese leger bemoeilijkt de hulpverlening voor ebola. Zo zijn ziekenhuizen geregeld het doelwit van aanvallen.

"Het risico dat ebola weer de kop op steekt, is nog steeds aanwezig, zeker als de veiligheid niet terugkeert. Om de ziekte te verslaan, moeten we het geweld verslaan", zei Tedros eerder dit jaar.

Congo kampt met de dodelijkste uitbraak van ebola ooit. De ziekte heeft in een jaar tijd al meer dan tweeduizend slachtoffers geëist. Het totale aantal besmettingen wordt geschat op ten minste drieduizend.