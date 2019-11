Demonstranten hebben in de stad Iraakse Najaf, ten zuiden van de hoofdstad Bagdad, brandgesticht in de ambassade van Iran. Ze zijn het er niet mee eens dat Iran het regime van de Iraakse premier Abdul Mahdi steunt.

De Iraakse demonstranten vielen de ambassade aan en staken hem in brand. Ook vervingen ze de Iraanse vlag tijdelijk met die van Irak. Het ambassadepersoneel wist te ontkomen.

De politie probeerde de betogers tegen te houden, onder andere door op ze te schieten. Eén demonstrant kwam om het leven, 35 mensen zijn gewond geraakt.

Volgens lokale media zegt Irak de aanval van betogers op de Iraanse ambassade te veroordelen.

Het is het tweede incident met een Iraanse ambassade in korte tijd. Drie weken geleden werd in de stad Karbala, ten noorden van Najaf, ook een ambassade aangevallen. Bij die aanval kwamen drie Irakezen om het leven. Een tiental mensen raakten gewond.

Het is al maanden onrustig in Irak. Demonstranten protesteren tegen de regering van premier Mahdi.

Mahdi heeft hervormingen beloofd en zegt dat hij zal opstappen als de politiek het eens wordt over zijn vervanger. De betogers nemen daar geen genoegen mee. Zij vinden dat de volledige politieke top moet verdwijnen.

De betogers zijn kwaad over de slechte staat van de Iraakse economie, de wijdverbreide corruptie en de sektarische machtsdeling in het land. Iran zou Mahdi steunen.