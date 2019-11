De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag twee wetten getekend die de pro-democratie-beweging in Hongkong steunen. Beide wetten waren al aangenomen door het Amerikaanse congres.

De wetgeving werd unaniem aangenomen door het Senaat van de Verenigde Staten. In het Huis van Afgevaardigden stemde slechts één lid tegen.

Eén wet die van kracht gaat stelt dat de Amerikaanse overheid ieder jaar moet controleren of Hongkong genoeg autonomie behoudt om een speciale handelsstatus met de VS te behouden. Ook waarschuwt de wet voor sancties in het geval dat mensenrechten in Hongkong en China geschonden worden.

Daarnaast tekende Trump een wet die de export van wapens zoals munitie, traangas en pepperspray aan de politie van Hongkong tegenhoudt.

China gaf eerder al aan zich te verzetten tegen de wetgeving. De wetten zetten nog meer druk op de handelsoorlog tussen China en de VS.

Al weken protesten in Hongkong

Republikeinse congresleden riepen Trump al langer op om de protesten in Hongkong te steunen. In Hongkong zijn al weken protesten gaande tussen mensen die pro-Peking zijn en demonstranten die minder invloed vanuit China willen.

In de nacht van zondag op maandag wonnen de prodemocraten de districtsverkiezingen.