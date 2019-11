De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft woensdag het zenuwgas novichok op de lijst met verboden stoffen geplaatst na een gezamenlijk voorstel van de lidstaten Nederland, Canada en de Verenigde Staten.

Nagenoeg alle staten zijn lid van de OPCW. Het is voor het eerst sinds de oprichting in 1997 dat de lijst van verboden stoffen is bijgewerkt. Een ander gif werd op voorstel van Rusland aan de lijst toegevoegd.

In juni werden de Russische oud-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury met het gas vergiftigd. Zij overleefden de aanval, een vrouw die per toeval in aanraking kwam met de stof niet.

Volgens het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zit Rusland achter de aanval met het gifgas op de oud-spion. Moskou heeft alle betrokkenheid bij de moordaanslag op Sergei Skripal en zijn dochter altijd in alle toonaarden ontkend.