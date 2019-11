De Duitse politie gaat ervan uit de spectaculaire kunstroof in Dresden eerder deze week door vier daders is uitgevoerd. Minister Monika Grüters van Cultuur wil ondertussen overleg met de Duitse musea over de beveiliging en plant zelfs een conferentie.

Zij overlegt hierover met de Deutscher Museumsbund, melden Duitse media.

De overval in het museum Grünes Gewölbe (Groen Gewelf) in de Duitse stad Dresden vond maandagochtend plaats. De dieven maakten elf sieraden met een waarde tot 1 miljard euro buit. Eerder ging de politie uit van twee daders, omdat er twee mensen door de bewakingscamera’s zijn vastgelegd.

De inbrekers kwamen het museum binnen door een raam met tralies te vernielen. Ze sloegen vervolgens drie vitrinekasten kapot en maakten de juwelen die daarin lagen buit. Het gaat om drie verzamelingen van achttiende-eeuwse juwelen met diamanten, robijnen en smaragden, lieten de politie en het museum weten.

Veel sporen zijn gewist door gebruik brandblusser

Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat de dieven, om sporen uit te wissen, een brandblusser hebben leeggespoten op de plekken waar zij de vitrines insloegen. Museumdirecteur Dirk Syndram heeft zijn verwondering uitgesproken over het feit dat de vitrines het zo snel begaven; zij zouden eigenlijk een kwartier lang slagen met een bijl moeten kunnen weerstaan.

In het Grünes Gewölbe wordt een van Europa's grootste en waardevolste collectie van juwelen en andere schatten afkomstig van koninklijke hoven tentoongesteld.

De vluchtauto is inmiddels wel gevonden. Het gaat om een Audi A6. De wagen werd op een paar kilometer van het museum in een ondergrondse parkeergarage in brand gestoken.