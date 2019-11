De Maleisische politie behandelt het onderzoek naar de dood van Ivana Smit toch als moord, bevestigt advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra woensdag aan NU.nl.

Er zal nu een speciaal onderzoeksteam worden samengesteld dat de zaak opnieuw zal onderzoeken, aldus Diekstra.

In maart werd door het zogeheten Coroner's Court, dat in Nederland een beetje te vergelijken is met de rechter-commissaris, gemeld dat er geen aanleiding was om het onderzoek te heropenen. Vrijdag vernietigde het hooggerechtshof van Maleisië deze uitspraak.

De nabestaanden van Smit zijn ervan overtuigd dat het echtpaar Alexander en Luna Johnson iets te maken heeft met haar dood. De jonge vrouw viel in 2017 van hun balkon op de twintigste verdieping, nadat ze samen hadden gefeest. Ze kwam veertien etages lager op een ander balkon terecht.