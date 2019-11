De door de demonstranten bezette Polytechnic University (PolyU) in Hongkong is leeg, blijkt woensdag na onderzoek van de universiteit. De campus was bijna twee weken in handen van een grote groep betogers, die meermaals botste met de oproerpolitie.

Hoeveel personen precies betrokken waren bij de bezetting, is niet duidelijk. De politie verrichtte vorige week ongeveer elfhonderd arrestaties. Agenten zullen de universiteit naar verwachting donderdag betreden, onder meer om bewijsmateriaal te verzamelen.

De PolyU veranderde halverwege november in een slagveld. Bij de botsingen met de politie, die traangas en waterkanonnen gebruikten, werden door de demonstranten onder meer molotovcocktails en pijl-en-bogen ingezet. Ook plaatsten ze in de omgeving van de universiteit blokkades. Het omliggende verkeer kwam daardoor tot stilstand.

Doordat de bezette campus al snel door de politie werd omsingeld, konden de betogers het terrein niet zomaar verlaten. Een deel van hen besloot zichzelf aan te geven, terwijl anderen probeerden te ontsnappen. Slechts een klein deel wist uit handen van de politie te blijven.

Meeste bezetters vorige week al vertrokken

Het was de afgelopen zeven dagen erg rustig op de campus, mede doordat de meeste bezetters al waren vertrokken. Vrijdag werd bekend dat er nog enkele tientallen personen waren. Het was echter niet duidelijk wat zij van plan waren.

Beveiligers van de universiteit hebben woensdag voor de tweede dag op rij de campus doorzocht, maar troffen dit keer niemand aan. Een dag eerder vonden ze een vrouw. Ze was volgens de universiteit "fysiek zwak" en "emotioneel onstabiel".

De PolyU heeft de regering om hulp gevraagd bij het verwijderen van gevaarlijke wapens zoals molotovcocktails. Daarnaast vraagt de directie de politie niet langer de campus te omsingelen, zodat met de renovatie begonnen kan worden.

"Uit een inspectie ter plaatse blijkt dat veel faciliteiten op de campus, waaronder veel laboratoria, zijn vernield en dat sommige chemische en gevaarlijke materialen zijn verdwenen", aldus de directie. "Veel van onze projecten moeten worden opgeschort, met serieuze gevolgen voor de lessen en onderzoeken van de universiteit."

De schade op de Polytechnic University is enorm. (Foto: Getty Images)

Buitenlandse studenten massaal weg uit Hongkong

Halverwege deze maand werden vijf universiteiten bezet door demonstranten. Als gevolg van de bezettingen zijn duizenden buitenlandse uitwisselingsstudenten, onder wie een paar honderd Nederlanders, door hun eigen universiteit opgeroepen naar huis te keren.

Sinds juni wordt in Hongkong actiegevoerd voor meer democratie en minder invloed van Peking. Ook op woensdag gingen weer demonstranten de straat op. Bij de districtsverkiezingen van zondag wisten de prodemocraten zo'n 90 procent van alle zetels te bemachtigen. Een historische winst die vooral symbool staat voor de onvrede in Hongkong.