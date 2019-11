Het dodental als gevolg van de krachtige aardbeving in Albanië van dinsdag is opgelopen naar zeker 25. De hulpdiensten vinden woensdag nog steeds lichamen in het puin van ingestorte gebouwen.

Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden, maar de zoektocht wordt bemoeilijk doordat de aardbeving flinke schade heeft veroorzaakt. Meerdere panden zijn ingestort, met meer dan zeshonderd gewonden tot gevolg.

De aardbeving had een magnitude van 6.4 en was daarmee de zwaarste in decennia, aldus de autoriteiten in Albanië. Hierna volgden nog zeker 250 aardschokken. De zwaarste twee hadden een magnitude van 5.

Bij de reddingswerkzaamheden wordt gebruikgemaakt van groot materieel. Diverse landen, waaronder Italië en Frankrijk, sturen gespecialiseerde troepen, gereedschap en speurhonden naar Albanië.

De aardbeving vond kort voor 4.00 uur plaats. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer ten westen van de hoofdstad Tirana en op een diepte van 10 kilometer. De schok was te voelen in onder meer Tirana en de nabijgelegen havenplaats Durrës.