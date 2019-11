Het aantal Jemenieten dat honger lijdt is het afgelopen jaar met 45 procent gestegen, meldt het Rode Kruis woensdag. Zestien miljoen mensen in het land hebben weinig tot niets te eten en 3,2 miljoen vrouwen en kinderen lijden aan acute ondervoeding. Volgens de hulporganisatie is dit aantal nog nooit eerder zo hoog geweest.

Jemen is al sinds 2015 verwikkeld in een burgeroorlog tussen de overheid en Houthi-rebellen. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en lokale bondgenoten vecht tegen deze rebellen.

Door de onrusten in het land blijven de prijzen stijgen en raken veel mensen hun inkomen kwijt, waardoor ze hun eerste levensbehoeften niet meer kunnen betalen en honger lijden.

Volgens het Rode Kruis weet 70% van de bevolking niet waar hun volgende maaltijd vandaan komt en heeft de helft van de kinderen in Jemen een groeiachterstand. Kinderen die ondervoed zijn, hebben een zwakker immuunsysteem, wat ze vatbaarder maakt voor ziekten zoals mazelen.

Het Rode Kruis is een inzamelingsactie gestart om de Jemenieten te kunnen voorzien van voedselpakketten en geld om boodschappen te doen.