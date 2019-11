Voor het eerst in elf jaar stelt Bolivia een ambassadeur in de Verenigde Staten aan. Onder leiding van ex-president Morales was de relatie tussen Bolivia en de VS gespannen.

De interim-regering heeft Walter Oscar Serrate Cuellar, die Bolivia eerder vertegenwoordigde bij de Verenigde Naties, naar voren geschoven. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse zaken op Twitter. Het congres moet de benoeming nog wel goedkeuren.

Het is al meer dan een maand onrustig in Bolivia. Na de verkiezingen van 20 oktober eiste president Morales de winst op. Tegenstanders verdachten hem van verkiezingsfraude en protesteerden. Er zijn meer dan dertig mensen om het leven gekomen door de onrust. Morales vluchtte naar Mexico toen de demonstranten steun kregen van het leger.

De leider van de oppositiepartij, Jeanine Áñez, riep zichzelf daarna uit tot interim-president van Bolivia. Er komen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen