De bestrijding van de drugshandel in Europa laat ernstig te wensen over. Op steeds meer plaatsen zijn meer drugs te krijgen van betere kwaliteit voor minder geld. Hierdoor neemt de overlast die criminele organisaties veroorzaken toe, staat in een EU-rapport dat woensdag is gepresenteerd.

Het Drugsmarktrapport 2019 werd samengesteld door de EU-agentschappen EMCDDA en Europol.

De EU schat de straatwaarde van de door de georganiseerde misdaad verhandelde drugs op minimaal 30 miljard euro per jaar.

De problemen worden deels veroorzaakt door de toegenomen productie van cocaïne en heroïne in Zuid-Amerika en Afghanistan. Europese dealers weten snel een afzetmarkt te vinden voor deze extra productie.

'Nederland belangrijke speler in synthetische drugs'

Nederland en België worden in het rapport genoemd als belangrijke leveranciers van synthetische drugs die over de hele wereld worden geëxporteerd. De vondst van drie grote drugslaboratoria waarin crystal meth werd geproduceerd in Nederland en België eerder dit jaar, noemen de onderzoekers zorgwekkend.

De onderzoekers adviseren de Europese landen om meer samen te werken bij de bestrijding van de drugsoverlast. Ook zouden landen meer politiecapaciteit op het onderwerp moeten inzetten.