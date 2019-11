Drie Amerikanen die een levenslange gevangenisstraf moesten uitzitten voor de moord op de veertienjarige Dewitt Duckett zijn maandag na 36 jaar alsnog vrijgesproken. De advocaat van de mannen kwam tijdens de heropening van de zaak met bewijs, waarmee de rechter de onschuld van de Amerikanen als bewezen achtte. Dat meldt CBS Baltimore.

De drie mannen, Alfred Chestnut, Ransom Watkins en Andrew Stewart, werden gearresteerd voor de moord op Duckett op de avond van Thanksgiving in 1983. Ze werden ervan beschuldigd Duckett in de gang van Harlem Park Junior High School te hebben doodgeschoten na een ruzie over zijn jasje van de universiteit van Georgetown.

Chestnut, Watkins en Stewart werden tot levenslang veroordeeld. Onterecht, bleek maandag. Uit het nieuwe bewijs van de advocaat bleek onder meer dat vier getuigen hun getuigenis onder druk van de politie hebben afgelegd.

De rechter verontschuldigde zich maandag aan de onschuldige mannen, die het volgens hem "niet hebben verdiend om de binnenkant van een cel te zien". "Namens het rechtssysteem verontschuldig ik mij tegenover jullie en jullie familie."

Het is nog niet bekend of de mannen een schadevergoeding krijgen.