Dertien Franse militairen zijn maandagavond omgekomen bij een helikopterongeval tijdens een antiterrorismemissie in Mali, heeft de Franse president Emmanuel Macron dinsdag bekendgemaakt.

Tijdens de antiterrorismemissie zijn twee helikopters op elkaar gebotst. Het is het grootste verlies voor de Franse troepen in Mali sinds de stationering van de militairen in 2013.

Frankrijk heeft meer dan 4.500 militairen gestationeerd in het Afrikaanse land. De militairen helpen in de Sahelregio in de strijd tegen jihadisten, die de laatste jaren veel aanslagen hebben gepleegd in het gebied.

In een reactie op het ongeval zegt Macron "diep bedroefd" te zijn.